Rijnmond-presentator Johan Derksen: 'In Drenthe speelt corona geen rol'

In de rubriek 'Iconen in quarantaine' komen wekelijks oudere bekende Nederlanders aan het woord op Radio Rijnmond. Dit keer was het de beurt aan Johan Derksen die bij ons het programma Muziek voor Volwassen presenteert. In zijn woonplaats heeft hij nauwelijks last van corona. "In Drenthe speelt corona geen rol."

Derksen vervolgt: "Ik heb nergens last van gehad en heb nog nooit een mondkapje gedragen. We hadden één vrouw die in Brabant is geweest en terug kwam met corona. Die was een paar weken later weer beter." In de plaatselijke ziekenhuizen in Assen en Emmen waarde het coronavirus wel merkbaar rond. "De ziekenhuizen lagen bomvol met patiënten uit Brabant. Als mensen hier andere klachten hadden, werd dit op de lange baan geschoven."

Derksen was bezig aan een theatertour en kreeg wat dat betreft een tegenslag te verwerken. "Ik heb vijftien muzikanten die vanaf dat moment geen enkele bron van inkomsten meer hadden." De show wordt vanaf oktober weer opgepakt. Er wordt dan nog gespeeld in Capelle aan den IJssel, Spijkenisse en Barendrecht.

Veronica Inside

Sinds de uitbraak van het coronavirus kwam Derksen nog altijd twee keer in de week Drenthe uit om in Hilversum aan te schuiven bij de voetbaltalkshow Veronica Inside. Dat programma beleefde roerige tijden nadat Derksen een gevoelige opmerking maakte over rapper Akwasi. Na de speciale uitzending over racisme die hierop volgde, kregen de vaste analisten Derksen en René van der Gijp uit Dordrecht het aan de stok met Wilfred Genee. De presentator distantieerde zich openlijk tegen zijn vaste teamleden.

Derksen vertelt op Radio Rijnmond dat het nog niet lekker zit tussen hem en de presentator. "Ik heb Wilfred en de directie hier op bezoek gehad en er is wat verbetering, maar ik kan niet zeggen dat ik daar glimlachend weer ga zitten. Ik heb mijn bedenkingen. Wilfred koos met zijn houding de kant van de vijand en dat is heel teleurstellend."

De analist met de scherpe tong beseft dat hij ook nog een contract heeft. "John de Mol kan nog zeggen 'jullie hebben een contract en gaan er maar zitten. Anders pleeg je contractbreuk en dan sleep ik je voor de rechter.' Hij heeft ook nog wat te zeggen."