Aantal nieuwe coronapatiënten in Rotterdam-Rijnmond stijgt opnieuw met tientallen

In Rotterdam-Rijnmond worden zondag 64 nieuwe coronapatiënten gemeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Rotterdam blijft daarmee veruit koploper in ons land.

Zaterdag werden in Rotterdam en omstreken nog 29 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag dus 64. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sprak eerder al zijn zorgen uit over de toename van het aantal coronapatiënten. Hij wil dat het kabinet gaat nadenken over een algehele mondkapjesplicht, zoals ook in andere landen om ons heen geldt.

Rotterdam-Rijnmond loopt ver uit op andere regio's

De NOS meldde eerder op de dag al dat landelijk het aantal nieuwe besmettingen het hoogste is sinds 7 juni. Amsterdam volgt Rotterdam met het aantal nieuwe besmettingen, maar komt nog niet op de helft uit: in de hoofdstad zijn sinds gisteren 29 nieuwe coronapatiënten gemeld.

Andere regio's blijven daar allemaal ver onder: drie regio's schommelen rond de 15 nieuwe besmettingen, de andere regio's komen niet boven de 5 uit. Ook Zuid-Holland-Zuid valt hieronder: daar zijn er sinds zaterdag 4 coronapatiënten bij gekomen.