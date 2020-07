Nieuw corona-offensief in regio Rotterdam-Rijnmond in de maak

Gemeente, Veiligheidsregio en GGD in de regio Rotterdam-Rijnmond praten over nieuwe maatregelen om de corona-epidemie de kop in te drukken. In de afgelopen dagen is het aantal nieuwe coronapatiënten schrikbarend gestegen. De zorgen zijn groot.

Vrijdag was er de hele dag overleg en ook maandag staat weer een overleg met alle betrokken instanties gepland, laat woordvoerder Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond desgevraagd weten. "We zijn inmiddels aan het kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande noodverordeningen om de verspreiding van corona een halt toe te roepen."

Aandacht verslapt

Sinds het kabinet geleidelijk de coronamaatregelen versoepelde, lijkt de aandacht van een groot deel van de Nederlanders voor hun gezondheid verslapt. Dat is merkbaar in de cijfers; het coronavirus is met een ware opmars bezig en Rotterdam-Rijnmond is koploper.

Minister Grapperhaus liet eerder deze week weten dat het kabinet zich zorgen maakt, maar de toename van het aantal besmettingen vooral als een waarschuwing te zien. Er komen geen nieuwe coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht waar burgemeester Ahmed Aboutaleb namens de vier grote steden op aandringt. Wel riep Grapperhaus de mensen nogmaals op om de anderhalvemetermaatregel te blijven respecteren en op te blijven letten.

Mogelijk opnieuw locaties dicht

De drukte in de winkelstraten in onze regio is er niet minder om. Mensen gaan er weer volop op uit, ook naar cafés en restaurants waar het moeilijk is om gepaste afstand te houden. Dat lijkt nu deels terug te zien in de cijfers van de GGD; van zaterdag op zondag steeg het aantal nieuw besmette coronapatiënten met 64. Een deel van de stijging is verder te verklaren doordat in onze regio relatief veel getest wordt.

Nu het kabinet niet met extra maatregelen komt, is het aan de gemeenten zelf om te handelen. Woordvoerder Heinen van de Veiligheidsregio: "Een van de dingen waar we weer meer op gaan inzetten is in de openbare ruimte mensen nog intensiever wijzen op wat veilig is en wat niet."

Blijf weg uit de drukte, let op elkaar als je samenwerkt en kom niet met grote groepen, bijvoorbeeld in familieverband, samen, is het advies. Daar blijft het niet bij, zegt Heinen: "Mogelijk gaan we ook weer extra locaties afsluiten."