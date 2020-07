Neptunus wint van Amsterdam in eerste cruciale honkbalweekend met coronamaatregelen

Dwayne Kemp is trots op de winst van Neptunus in Amsterdam

Neptunus-speler Collins is blij om weer in Nederland te zijn

Na de valse start op donderdag, met een 8-3 nederlaag tegen L & D Amsterdam, hebben de honkballers van Neptunus in het tweeluik in het weekend sportieve revanche genomen op de rivaal. De wedstrijden met extra strikte coronamaatregelen werden gewonnen met 7-0 en 13-6.

Na de duidelijke 7-0 winst in een 'uitverkocht' Loek Loevendie Ballpark moest Neptunus zondag opnieuw naar Amsterdam. Wederom waren er slechts 250 mensen welkom op het sportpark, waar Neptunus meteen sterk startte. Na de eerste slagbeurt stond er een 3-0 voorsprong op het bord.

In de eerste inning kon LΔnog bijblijven en werd de score weer verkleind naar 3-2, maar door uitstekende slagspelers was het voor de Amsterdammers niet meer bij te benen en liep Neptunus steeds verder uit.

Toon voor de rest van het seizoen bepaald

De Hoofdklasse heeft dit seizoen een iets andere opzet. Neptunus speelt in de hoofdklasse met zeven andere teams. Normaal nemen die teams het zes keer tegen elkaar op in twee weekenden van drie wedstrijden, nu zijn die aantallen gehalveerd.

De start tegen rivaal LΔAmsterdam was daarom pikant en bepaalde gelijk de toon voor de rest van het reguliere seizoen, richting de Holland Series.

"We zijn trots op de overwinning," blikt Dwayne Kemp terug. "Gelukkig is het in series, en Neptunus is er goed in om positief te blijven. Wij zijn goed in het terugkomen. We wisten dat we er dit weekend hard in moesten gaan, en dat is gelukt."

Bekijk hieronder het interview met Dwayne Kemp (tekst gaat door onder de video):

"Het was extra belangrijk, dat klopt," zegt coach Ronald Jaarsma. "Nu staan we 2 punten voor en we hebben het voordeel qua onderling resultaat. We moeten nu de andere zes weken goed doorkomen en zo makkelijk is dat niet. Het is een raar seizoen, waarin we ook extra moeten letten dat iedereen fit blijft. Als we de play-offs in gaan, moeten we iedereen hebben waar ze moeten zijn."

Collins terug in Nederland

Darryl Collins heeft de afgelopen week zijn rentree gemaakt op de Nederlandse velden, al zit zijn American dream nog altijd in het hoofd. Hij heeft de afgelopen jaren al mogen proeven aan 'het echte werk', door te spelen in de Verenigde Staten. Maar nu is hij begonnen aan een seizoen met Neptunus.

"Ik merk het aan mijn swing. De eerste twee wedstrijden was ik vroeg. De snelheid is hier een stuk lager dan in Amerika. Daar moest ik echt mijn spel op aanpassen," vertelt Collins. "Maar honkbal is een spel van aanpassingen maken. En dat ging vandaag al een stuk beter."

Bekijk hieronder het interview met de teruggekeerde Darryl Collins (tekst gaat door onder de video):

Coronamaatregelen extra aangescherpt

Na de openingsdag van de competitie werden diverse honkbalclubs op hun vingers getikt. Op opnames van de wedstrijden was te zien dat de teams zich onvoldoende aan de coronamaatregelen houden die in het het honkbal- en softbalspecifieke protocol staan beschreven.

De KNBSB deed dus met klem het verzoek dat de honkbalteams "zowel binnen als buiten het speelveld, ook in de dug-out, de anderhalve meter in acht nemen." Ook mogen spelers elkaar voorlopig geen ‘omhelzing’ of ‘high fives’ geven.

Het zorgde zondagmiddag in Amsterdam voor wat onnatuurlijke taferelen. Er werd uitstekend gespeeld, maar op een zeldzame 'boks' na, bleven de spelers ingetogen en hield iedereen zich aan het aangescherpte protocol. Hoewel dat volgens Jaarsma ook donderdag het geval was.

Bekijk hieronder het interview met coach Ronald Jaarsma (tekst gaat door onder de video):

"Het contact hou je toch. Als er een bal wordt geslagen, die wordt gegooid door een werper, dan moet een veldspeler hem toch gooien. Als je een hele wedstrijd contact via materiaal hebt gehad, dan vindt ik één high-five meer of minder niet zo schokkend. Wij controleren dat iedereen die op het veld staat 100% is. En als dat zo is, kan je elkaar ook niet besmetten."