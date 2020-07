Kleindochter maakt van duttende opa Instagramtopper: 'Ik vind het hartstikke leuk'

“Het begon als een grap die ik naar vrienden stuurde”, zegt Chelsea. "Ze moesten ook lachen dat ik hem fluitend wakker moet maken, want van de rest wordt hij niet wakker. Omdat mijn vrienden er zo vaak om vroegen heb ik er maar een Instagrampagina van gemaakt."

Piet vindt het allemaal wel prima. “Als iedereen het maar naar zijn zin heeft, daar doe ik het voor. Mij interesseert het niet. Als iedereen zit te lachen, dan zijn de plooien ook weer weg", zegt hij lachend. "Hij slaapt in de raarste posities", zegt Chelsea. "En meestal bij The Bold & The Beautiful."

Een bijzondere bijnaam

De pagina 'dik's dutjes' heeft op Instagram inmiddels ruim 1000 volgers. Piet wordt dik genoemd. Inderdaad, zonder hoofdletter. Zijn kleindochter noemde hem dik vanwege de omvang van zijn buik. “En dat is altijd zo gebleven. Iedereen noemt hem nu zo”, zegt ze lachend. Haar opa kan er zelf ook om lachen. “Ze was een jaar of acht toen ze dat zei in Engeland, omdat ik een dikke pens had”, zegt Piet. “Ik was wel veertien kilo afgevallen, maar ze riep maar dik, dik, dik. Dat was in Engeland een sensatie."

Of er naast de filmpjes nog meer gaat komen rond Piet weet Chelsea nog niet. “Ik denk weleens aan een vlog en reisjes, maar ik zie wel wat er op m’n pad komt.”

Piet wordt in augustus weliswaar 81, maar is volgens zijn kleindochter nog altijd een echte charmeur. “Hij houdt van de vrouwtjes", zegt Chelsea, terwijl zij en haar opa gieren van het lachen. Ze vult gelijk aan: "En hij is nog single. Mocht je hem leuk vinden, stuur me maar een berichtje en wie weet regelen we binnenkort een date."