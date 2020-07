Rotterdamse studenten besmet met coronavirus: 'Mogelijk wordt groep nog veel groter'

Een groep Rotterdamse studenten is besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het gaat volgens een woordvoerder nu om tussen de tien en twintig besmettingen.

De GGD is op dit moment bezig met een bron- en contactonderzoek. Een woordvoerder geeft aan: "Het is mogelijk dat de groep besmette studenten nog veel groter wordt."

Vanwege privacyredenen kan de GGD niet aangeven waar deze besmettingen precies zijn opgelopen. Wel is duidelijk dat de studenten in verschillende samenstellingen het virus hebben opgelopen.

Feestjes en barbecues

"De besmettingen zijn ontstaan tijdens zowel georganiseerde momenten als ongeorganiseerde momenten, zoals feestjes, barbecues, terrasbezoek en sporten", zegt een woordvoerder van de GGD.

De GGD ziet dat studenten de maatregelen niet altijd even serieus nemen. "Ze houden zich niet altijd aan de voorschriften en ook als ze klachten hebben, melden ze dit minder snel, maar bezoeken ze nog wel sociale bijeenkomsten."

In Rotterdam-Rijnmond werden door het RIVM zondag 64 nieuwe coronapatiënten gemeld. Rotterdam is daarmee veruit koploper in ons land.

Gemeentes, Veiligheidsregio en GGD in de regio praten daarom over nieuwe maatregelen om de corona-epidemie de kop in te drukken. De zorgen zijn groot.