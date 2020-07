Adrie Poldervaart over werken met Arjen Robben: 'Hij is enorm gedreven'

"Het is niet zo dat hij meer aandacht krijgt dan de andere spelers," vertelt Poldervaart over het werken met Robben. "Iedereen weet dat hij één van de beste voetballers van Nederland geweest is. Dat zie je nog steeds terug, in zijn gedrevenheid en kwaliteit. Hij is één van de besten waar ik tot op heden mee gewerkt heb."

Poldervaart was jarenlang de fysiotherapeut bij Excelsior. Vanuit die kennis praat hij ook veel met de aanvaller. "Ik vraag hoe het gaat en wat voor reacties hij heeft na de training. Dat doe ik met elke speler, dus daar is hij niet anders in. Hij staat er echt goed voor, hij doet er alles aan om weer aan spelen toe te komen."

Of het Robben lukt om zijn rentree te maken is afwachten. In zijn carrière heeft hij veel te maken gehad met blessures. Poldervaart wil vooral kijken naar het positieve: "Ja, ik lees dat veel terug. Met vaak ook die term man van glas... Laten we kijken naar wat deze man allemaal goed heeft gedaan in zijn carrière. Dat hij deze stap maakt is prijzenswaardig en we hopen dat hij zo veel mogelijk kan spelen."