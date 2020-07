Supporters kijken vanaf de dijk naar besloten training Feyenoord

Op trainingscomplex 1908 trainde Feyenoord met onder meer de nieuwelingen Bryan Linssen en Mark Diemers. Christian Conteh was wel aanwezig, maar liet zich niet op het veld zien.

Steven Berghuis, die ziek is geweest, begon binnen maar kwam later nog even naar buiten. Luis Sinisterra, herstellende van een zware knieblessure, trainde apart van de groep. Tyrell Malacia bleef wel binnen.

Eric Botteghin was vandaag ook gewoon weer van de partij. De Braziliaan tekende vorige week alsnog voor een jaar bij in de Kuip. Botteghin speelt sinds 2015 voor de Rotterdamse club en werd in 2017 landskampioen met de Rotterdammers.

Openbare training 5 augustus

De fans moeten nog even wachten op de eerste openbare training, die staat pas gepland voor woensdag 5 augustus. Op 9 augustus speelt Feyenoord de eerste oefenwedstrijd, tegen stadgenoot Sparta.