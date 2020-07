Ingrid verliest baan en gaat zwerfafval ruimen: honderdduizend stuks in vijf maanden

Ingrid verliest baan door corona en gaat zwerfafval ruimen: honderdduizend stuks in vijf maanden | deel 2

Ingrid verliest baan door corona en gaat zwerfafval ruimen: honderdduizend stuks in vijf maanden | deel 1

De Papendrechtse Ingrid van Os heeft tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. Ze verloor weliswaar haar baan, maar besloot zich nuttig te maken door zwerfafval op te gaan ruimen. En dat was niet zonder succes. In vijf maanden tijd raapte ze honderdduizend stukken zwerfafval op.

Gewapend met grijpers en emmers gaat Ingrid elke dag zwerfvuil ruimen aan het kleine strandje aan de Merwede in de Kerkbuurt. "Ik ben een paar jaar geleden hier aan de dijk komen wonen en toen viel het me op dat er heel veel plastic ligt. Eerst ben ik af en toe een beetje gaan rapen. Maar toen ik in de coronatijd werkloos werd, ben ik echt door heel Papendrecht gaan ruimen."

In de afgelopen vijf maanden heeft Ingrid twintigduizend stuks zwerfafval op het strandje en tachtigduizend stuks in de rest van Papendrecht opgeruimd. Dat heeft Van Os exact bij kunnen houden in een speciale zwerfvuil-app.

Het leverde haar zelfs een eervolle vermelding op van GoClean. "Ik denk niet: ik ruim andermans rotzooi op, maar ik help een dier er niet in te stikken."

Van plastic tot autoradio's

"Plastic, glas, tegels van sloopafval, piepschuim, sigarettenpeuken, maar ook een laptop, een autoradio, fietsbanden, autovelgen. Ik vind van alles", zegt Ingrid. Haar garage staat vol met bakken zwerfafval.

"Ik doe het niet alleen hoor. Hier in de buurt zijn meer dan 250 geregistreerde ZAP'ers; zwerfafvalrapers". Ingrid is pas de vierde die de honderdduizend heeft gehaald.

Haar doel:"Producenten moeten hun afvalstroom veranderen en ik wil dat de jeugd meer gaat helpen in plaats van alleen maar afval weg te gooien."

Het honderdduizendste stuk zal Ingrid van Os symbolisch pakken in Natuurreservaat Loowaard tijdens een opruimactie van GoClean, een burgerinitiatief dat is uitgegroeid tot een landelijke community die zich inzet om Nederland zwerfafvalvrij te maken.

Inmiddels heeft Ingrid weer werk. Ze raapt nu elke dag een half uur voor haar werk en in het weekeinde zwerfvuil in Papenrecht.