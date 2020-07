Twee gewonden bij explosie en brand Spiegelstraat Rotterdam

Twee schuurtjes aan de Spiegelstraat in Rotterdam-Spangen zijn maandagmiddag in brand gevlogen. Volgens de brandweer zou dat het gevolg zijn geweest van een explosie.

Een van de schuren is door het vuur volledig vernield. Bij de brand zijn twee gewonden gevallen. Zij zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Een derde persoon had rook ingeademd en is ter plekke gecontroleerd door de hulpdiensten. In totaal kwamen vier ambulances naar de plek van de brand om hulp te verlenen.

Tekst gaat door onder de foto



Iets meer dan een half uur na de eerste melding over de brand had de brandweer het vuur onder controle. Wat de explosie en de daaropvolgende brand heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. De brandweer doet daar nog onderzoek naar.