Rotterdamse molen krijgt na vier maanden eindelijk nieuwe wieken

De hijskraan bij De Vier Winden in Rotterdam

De nieuwe wiek wordt geplaatst in molen De Vier Winden

Vier maanden zat molen De Vier Winden in de Rotterdamse wijk Terbregge zonder wieken, maar daar komt deze week verandering in. Het plaatsen van nieuwe roeden is maandagochtend begonnen. De vorige exemplaren waren veertig jaar oud en hadden inmiddels scheurtjes in de lassen.

De nieuwe roeden zijn 23 meter lang en werden met een speciale vrachtwagen naar de molen aan Terbregse Rechter Rottekade gebracht. De spectaculaire operatie had wat opstartproblemen, omdat de politie dacht dat de vrachtwagen te lang was. Dat bleek niet zo te zijn, dus kon het plaatsen van de wieken gewoon doorgaan. "Het heeft wel gezorgd voor oponthoud van drie kwartier. Dat is natuurlijk wel jammer", vindt Theo Laport, beheerder van de molen.

De Vier Winden, gebouwd in 1776, kreeg eerder al een nieuwe fundering. Die werkzaamheden begonnen afgelopen maart en zijn inmiddels afgerond. Nu zijn dus de wieken aan de beurt.



Met een hijskraan werden de nieuwe roeden maandagochtend omhoog gehesen. Een spectaculair gezicht. "De nieuwe wieken hebben we in de werkplaats compleet gemaakt", zegt molenmaker Domien Akkermans. "Als een soort bouwdoos gaan we die nu eerst plaatsen. De komende week volgt het houtwerk."

De Vier Winden is de enige Rotterdamse molen die nog in beheer is van de gemeente. De nieuwe wieken kosten zestigduizend euro. De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het einde van deze week afgerond.

Als het aan Laport ligt, gaat de molen daarna snel weer draaien: "Als een auto niet draait, dan gaat die achteruit. Dat geldt ook voor een molen."