Boerenbedrijf wordt meer en meer camping: 'Mensen komen hier voor rust en ruimte'

Het akkerbouwbedrijf van de familie Vogelaar in Stad aan 't Haringvliet wordt elk jaar wat kleiner. Het akkerland van zestig hectare wordt stukje bij beetje in beslag genomen door camping 't Vogelnest. "Een leuke combinatie", zegt Nico Vogelaar.

Met zijn broer en zijn ouders bestiert Nico het boerenbedrijf. Op het land worden onder meer suikerbieten, aardappels, uien en tarwe verbouwd. Toen Nico de middelbare landbouwschool in 1995 had afgerond, was er bij het familiebedrijf niet genoeg werk. Daarom startte de familie ook een camping.

Rust en ruimte

Campinggasten hoeven niet bang te zijn dat ze 's ochtends vroeg worden gewekt door ronkende tractoren die het land op gaan. "Het enige geluid dat je op de camping hoort, zijn fluitende vogeltjes", zegt Nico.

Presentator Erik Lemmers krijgt maandag voor de vierde week van de Zomertoer, Bestemming Rijnmond een rondleiding over het camping- en landbouwterrein. De rust en ruimte valt hem op. "Mensen komen daarvoor ook hier", zegt Nico. "Alle plekken zijn minimaal 220 vierkante meter en worden afgescheiden van elkaar met heggen. Er is veel rust."

Vogels spotten vanuit de voortent

Piet en Nel uit Delft komen geregeld terug in Stad aan 't Haringvliet. Als fervent vogelaar kan Piet zijn hart ophalen op de camping met de toepasselijke naam ''t Vogelnest'. "Je ziet hier bepaalde mensen die met een grote telelens op pad gaan om vogels te spotten, maar dat is eigenlijk niet nodig. De vogels komen gewoon naar je toe!", zegt hij enthousiast.

Vanuit zijn voortent, waaraan hij een voederbakje heeft bevestigd, ziet hij van alles voorbij komen. "Hierachter hebben we een nest vol puttertjes. Ze nestelen, broeden, vermenigvuldigen. Dat maken wij allemaal van dichtbij mee." Ook de Wielewaal, een gelig vogeltje, heeft hij al vanaf zijn campingplaats gespot. "Dat is een van de mooiste vogels van Noord-Europa. Ik geloof dat het pas de tweede keer in mijn leven was dat ik die zag."

Coronamaatregelen

Anderhalve meter afstand houden is op de camping geen enkel probleem. Naast de heggen tussen de flink grote campingplaatsen zijn er standaard brede paden, afzonderlijke wc's en douches met aparte ventilatie. Daardoor hoefden Nico en zijn vrouw Michelle weinig aan te passen vanwege het coronavirus.

"We hebben wel in de afwasruimte een paar afwasbakken dicht gedaan, zodat daar meer afstand gehouden kan worden. Ook hebben we overal desinfectie staan", vertelt Nico.

De camping heeft inmiddels zo'n vijf hectare van de totale grond in beslag genomen. Een uitbreiding is simpel, want daarvoor levert de familie gewoon wat akkerland in. Vorig jaar nog breidde hij de camping uit met 24 caravanplaatsen en diverse chalets. "We hebben een toekomstvisie in ons hoofd. Je probeert in te spelen op de vraag en de wens van de consument."

Natuur in overvloed

Ondanks de uitbreiding blijft er genoeg bijzondere natuur over in het gebied. Campinggast Madeleine maakt dagelijks een wandeling in de buurt en neemt maandag Erik Lemmers mee. Vanaf de camping gaan ze een bruggetje over en staan ze binnen no-time in een natuurgebied aan de rand van de akkers. "Als je naar Oude-Tonge of naar Stad aan 't Haringvliet loopt, kan je het rondje zo lang maken als je zelf wil", zegt zij.

Camping 't Vogelnest zou dit jaar eigenlijk een jubileum vieren vanwege het 25-jarig bestaan. "We hadden veel leuke dingen in petto, maar helaas was toen daar corona", zegt Madeleine. "Dus houden we het maar bij wandelen."