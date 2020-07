Aboutaleb waarschuwt studenten en moslims: 'Het coronavirus is niet op vakantie'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is geschrokken van de explosie van het coronavirus onder studenten in zijn stad. Ook het grote aantal nieuwe besmettingen onder islamitische Rotterdammers baart hem zorgen. Aboutaleb roept daarom als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inwoners op om geen bijeenkomsten rondom het offerfeest bij te wonen in verband met het coronavirus. De voorzitters van alle studentenverenigingen roept hij dinsdag op het matje.

Aboutaleb liet vorige week al weten zich zorgen te maken over het toenemende aantal coronabesmettingen in zijn stad. Maandagochtend werd duidelijk dat een groep Rotterdamse studenten besmet is met het coronavirus.



"Buitengewoon kwalijk", zegt de burgemeester hierover. Volgens hem is dit mogelijk het gevolg van een besloten borrel, die georganiseerd is in de stad. Hij roept de voorzitters van de studentenverenigingen in Rotterdam dinsdag op het matje.

"Om duidelijk te maken dat ik dit een gevaarlijke ontwikkeling vind, ook vanwege de aankomende Eurekaweek (de introductieweek voor studenten van de Erasmus Universiteit, red.). Als dit een voorbode daarop is, dan heb ik grote zorgen." Wel geeft hij aan dat een verbod op de Eurekaweek voorlopig niet in de planning zit. Als het nodig is, is hij bereid over een verbod na te denken.

Besmettingen onder Marokkaans-Rotterdamse gezinnen

"Voor zover we weten, is dit nu de eerste brandhaard onder studenten", vervolgt Aboutaleb. "Maar er zijn ook verschillende mensen teruggekeerd van vakantie, er zijn clusters van Marokkaans-Rotterdamse gezinnen op Zuid en in West die al een behoorlijk aantal besmettingen hebben opgelopen. Maar ook in de industrie, in de haven. Het verdeelt zich over verschillende brandhaarden. We verstevigen de communicatie richting mensen, om duidelijk te maken dat het virus niet weg is."

De oproep om vooral niet deel te nemen aan bijeenkomsten rond het offerfeest maakt daar onderdeel van uit. "Het is gebruikelijk dat veel mensen dan bij elkaar komen om te bidden in moskeeën of openbare ruimtes. Ik probeer ze daartoe te ontmoedigen. Traditie is ook dat veel mensen op bezoek gaan of bezoek ontvangen. Dat proberen we ook te ontmoedigen. Vier het offerfeest in smallere kring binnen je eigen huishouden en ga niet naar plekken waar het druk is, ook niet naar een moskee of naar een andere openbare ruimte voor een gebed."

De samenkomsten verbieden is volgens Aboutaleb geen optie. "Het geloof is een zaak van de grondwet. Het kabinet heeft bepaald dat bijeenkomsten met minder dan 250 mensen mogen, al zittend en op anderhalve meter. Dat kan ik niet zelf in mijn eentje veranderen. In Marokko is het offerfeestgebed verboden en in Saudi-Arabië is het beperkt tot een kleine duizend mensen op een immens terrein. Dat is het beleid in die landen, maar niet hier."

Volgens Aboutaleb heeft hij als enige mogelijkheid om mensen op te roepen hun gezonde verstand te gebruiken en niet naar bijeenkomsten te gaan. "Het virus is niet met vakantie. Het viert zelfs met ons het offerfeest. Vermijd alle bijeenkomsten rondom het offerfeest. Het is niet anders."



Regionale mondkapjesplicht

Aboutaleb wil de komende week fors in gaan zetten op meer communicatie over het coronavirus. "We moeten nog meer duidelijk maken dat er echt iets ernstigs aan de hand is.", zegt hij. Het baart hem zorgen dat mensen steeds soepeler om te lijken te gaan met die anderhalvemeterregel. Vooral omdat het aantal besmettingen in Rotterdam oploopt. Afgelopen weekeinde alleen al kwamen er bijna 100 besmettingsgevallen in de regio Rotterdam-Rijnmond bij. "Dat is ook de reden waarom we een pleidooi doen voor een mondkapjesplicht. Als het niet nationaal kan, moeten voorzitters van veiligheidsregio's in ieder geval zelfstandig in hun eigen regio daarop kunnen overgaan. Het overleg met de veiligheidsregio's en het kabinet is daar nu op geconcentreerd."

Aboutaleb verwacht binnen een paar dagen meer duidelijkheid daarover. Als het via een noodverordening mogelijk gemaakt wordt om regionaal een mondkapjesplicht te introduceren, neemt hij dat zeker in overweging. "Dan zal ik mij met de andere burgemeesters in mijn regio beraden op hoe we daarmee omgaan. Maar in de stad Rotterdam zou ik het zeker overwegen."