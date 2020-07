Roemeense chauffeur vrijgesproken van mensensmokkel vanuit Vlaardingen

Justitie had tien jaar cel geëist. De vluchtelingen uit Irak en Koeweit zaten vorig jaar november in een vrachtwagen met koelcontainer, die vanuit Vlaardingen verscheept was naar het Engelse Felixstowe. Onderweg hadden zij alarm geslagen.

De chauffeur Liviu C. (40) had verklaard dat hij niet wist dat er mensen in de container waren gestapt. Dat zou zijn gebeurd bij een vleesfabriek in Duitsland. De rechter zegt dat het niet vaststaat dat de Roemeen de verstekelingen heeft gezien. Dat wordt opgemaakt uit de tijdstippen van weging en vertrek van de vrachtwagen.

Vorige week besloot de rechtbank al om de man vrij te laten, bij gebrek aan bewijs. De Roemeen is inmiddels teruggekeerd naar zijn vaderland. Justitie kan nog in hoger beroep gaan.