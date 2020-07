'Hoogstraat in Vlaardingen is de oudste straat van Holland'

In de zevende eeuw wonen er al mensen op de plek van de huidige Hoogstraat in Vlaardingen. Veertien eeuwen lang is dat niet anders geweest. Dus durft de Vlaardingse stadsarcheoloog Tim de Ridder het wel aan, hij zegt: "De Hoogstraat in Vlaardingen is de oudste continu bewoonde straat van Holland."

We ontmoeten De Ridder aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Daar is te zien hoe het uitzicht vanaf die plek er zo’n duizend jaar geleden moet hebben uitgezien. De huizen die op de afbeelding te zien zijn, staan op de plek van de huidige Hoogstraat.

De Ridder noemt de Vlaardingse Hoogstraat bewust de oudste straat van Holland waar altijd mensen hebben gewoond: “We kennen natuurlijk wel oudere straten, er zijn in de Romeinse tijd al straten. Maar die zijn vaak niet bewoond en hebben geen continuïteit tot vandaag de dag.”

We hebben hier bijna veertien eeuwen lang bewoningscontinuiteit tot op de dag van vandaag Tim de Ridder

Het echte oude deel van de Hoogstraat ligt aan de kant van de Markt. Bij archeologisch onderzoek op die plek zijn vondsten gedaan uit de zevende eeuw, misschien zelfs wel uit de zesde eeuw. “Zeker dertien maar misschien veertien eeuwen bewoning hebben we onder onze voeten”, zegt De Ridder op de plek van de opgravingen.

Even verderop ligt het 'nieuwe' deel van de Hoogstraat. Dat stuk is gebouwd vanaf het jaar 1200. Daar loopt de straat meer in de rechte lijn, waar het oude gedeelte wat bochtiger is.

Het online webinar ‘Straten in Holland’ gaat op woensdag 29 juli onder meer over de Hoogstraat in Vlaardingen. Het is via de Facebookpagina van Holland. Historisch Tijdschrift te volgen. De datum 29 juli is niet zomaar gekozen. Het is de dag van de Slag bij Vlaardingen. Op 29 juli 1019 verslaat het leger van graaf Dirk III het veel grotere leger van de keizer Hendrik II.



Op de historische dag voor Vlaardingen opent komende woensdag een tentoonstelling in Museum Vlaardingen over de Hoogstraat. Daar zijn onder meer vondsten te zien die zijn opgegraven in de Hoogstraat. Er worden scherven getoond uit de zevende eeuw, die bewijzen dat er in die tijd mensen hebben gewoond.

Lange Vlaardingers

Ook zijn er leren schoenen te zien uit de twaalfde eeuw, die gedragen zijn door de bewoners uit die tijd. "Ze zijn vrij groot, ongeveer wat nu maat 40 zou zijn", zegt Frank de Hoog van Museum Vlaardingen. "Daardoor weten we dat de Vlaardingers van toen lange mensen waren."

De naam Hoogstraat is niet alleen in Vlaardingen gebruikt voor een eeuwenoude straat. Ook Maassluis, Schiedam en Rotterdam kennen al honderden jaren een Hoogstraat.