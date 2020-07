Volgers betalen om Rick en Billy te zien gamen: 'Ik verbaas me daar ook over'

Wat begon met af en toe livestreamen vanuit de slaapkamer, is inmiddels uitgegroeid tot een dagtaak waarmee een riant maandsalaris te verdienen is. Rick Broers (24) is een van de grootste 'Twitchers' van Nederland en besteedt net als zijn vriendin Billy Snoep (20) uren aan het livestreamen van games en andere activiteiten. En dat gewoon vanuit een huis in Den Bommel.

"Twitch is vergelijkbaar met YouTube, maar hierbij is alles live", legt Rick uit. "Mensen zien mij praten en de rest is één grote game. Ik ben de hele tijd in gesprek met mensen die mij volgen. Eigenlijk praat ik met tientallen vreemden op het internet. Die dynamiek vind ik wel fijn."

En niet zonder succes. Op YouTube heeft hij meer dan 110.000 volgers, op Twitch zijn dat er bijna vijftigduizend. Voornamelijk jongens van 14 tot 24 jaar kijken naar zijn video's. "Die vinden het denk ik gewoon gezellig om iemand op de achtergrond te hebben die een beetje aan het kletsen is. Ik kijk ook veel livestreams: Het is fijn dat je gewoon achter de computer zit en je kan mengen in een gesprek wanneer je wil."

Sociale contacten

Ricks vriendin Billy is door hem negen maanden geleden ook aan het twitchen geslagen. "We hebben elkaar jaren geleden via YouTube leren kennen en door hem ben ik uiteindelijk begonnen met streamen. Het is grappig hoe dingen soms kunnen lopen", legt ze uit. Een relatie met haar idool dus? "Idool is een groot woord, maar ik keek wel veel naar zijn video's."

Rick komt uit Noord-Holland, maar is regelmatig bij Billy in Den Bommel te vinden. Want dat streamen kan in feite óveral en dus ook gewoon vanaf haar slaapkamer. "Ik zat sowieso al de hele dag op mijn kamer", zegt Rick. "Dan kan je net zo goed nog via Twitch een beetje contact hebben met de buitenwereld."

"Ik krijg vaak genoeg de vraag van mensen die willen beginnen met streamen. Dat raad ik altijd aan", zegt Billy. "Ik vind het sociale aspect erg leuk. Mensen zijn altijd in voor een babbeltje. En ik heb ook geen cameravrees meer, dus dat scheelt enorm."

Tekst gaat verder onder de foto



Betalen om te kijken

Twitch is ooit begonnen als platform om games te streamen, maar daar zijn inmiddels ook andere categorieën aan toegevoegd. "Het buiten streamen is nu bijvoorbeeld heel populair", vertelt Billy. "Of gewoon gezellig praten, zonder game." Vooral Rick wordt in dat geval nog wel eens herkend. "Ik was gisteren aan het streamen bij de McDonald's in Spijkenisse en toen kwam er iemand naar mij toe. Die woonde blijkbaar in de buurt. Ik ontmoet daardoor dus ook wel mensen."

Abonnees betalen vijf euro per maand om zonder reclame naar de streams te kunnen kijken. Met extra donaties kunnen volgers hun rol krijgen binnen de streams. Zo kunnen ze bijvoorbeeld één euro doneren en een spraakmemo opnemen, die vervolgens in de stream te horen is.

Bijbaantje of fulltime job

"Ik verbaas me er ook over dat mensen willen betalen om ons te zien", zegt Billy. "Maar het is wel leuk dat dit gewoon kan. Het is voor mij gewoon een tweede bijbaantje", legt ze uit. Ambities om net zoveel volgers te krijgen als haar vriend, heeft ze niet. "Ik ga na de zomer naar de Pabo, dus dit is echt iets voor erbij. Met de community die ik nu bij elkaar heb, vind ik het erg gezellig."

Voor Rick ligt dat anders. Hij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zelfstandig ondernemer en hoopt op termijn samen te gaan wonen met Billy. "Maar het is de vraag in hoeverre de bank mij een leuke hypotheek wil geven als ik zeg dat mensen op het internet mij geld geven. Want dat is zo'n beetje mijn inkomstenbron."