Naam en foto vrijgegeven van tbs'er die al weken zoek is

Justitie heeft de volledige naam en foto vrijgegeven van een tbs'er die enkele weken geleden is ontsnapt uit resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam. Het gaat om de 61-jarige Rotterdammer Henk E. die in 1998 is veroordeeld vanwege meerdere geweldsdelicten.

De man is al weken voortvluchtig. Waarom nu een opsporingsbericht wordt gepubliceerd, is niet bekend. Henk E. zou maandag gezien zijn op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam.

Justitie publiceert meerdere foto's van E. Het lijkt daarbij om verschillende personen te gaan, maar volgens justitie is hij een kei in vermommingen. Hij is grijs, maar zou nu zijn haar zwart hebben geverfd.

De man werd op 4 juli samen met een andere tbs'er gesnapt bij een woninginbraak in het Zeeuwse Zoutelande. Hij wist te ontsnappen en is sindsdien spoorloos.