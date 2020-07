Loempiakraam van familie Pham moet weg van Binnenwegplein: 'Wij willen hier blijven'

Loempiakraam Maison is een vertrouwd gezicht op het Binnenwegplein in Rotterdam. Maar dat gaat veranderen: de eigenaren moeten verplicht verhuizen omdat ze niet meer passen in het straatbeeld. Het kleine kraampje mag er nog één maand staan. De familie Pham wil niet verhuizen en hoopt op steun van het publiek: "Onze klanten weten dat we hier zitten."

In 2000 opende Pham haar kraam op het Binnenwegplein. Ze stond toen op de plek waar het kraampje nu staat. In 2015 verhuisde ze op verzoek van de gemeente naar een andere plek iets verderop. Ook daar moest ze weer weg vanwege de bouw van appartementengebouw Forum in 2018.

Pham mocht terug naar haar oude vertrouwde plek. Het contract loopt nu af, maar de familie wil niet meer weg. Ze wil niet meer verhuizen en denkt dat ze op de nu aangewezen standplaats onvoldoende aanloop hebben en er niet genoeg verdienen. "We hebben maar een klein kraampje. Waarom mogen wij hier niet staan en de rest wel? We zijn hardwerkende mensen die hun geld willen verdienen!", zegt Victor Pham.

Zijn moeder Thi Thu Cuc Pham voelt zich machteloos. In 2017 moest ze ook weg bij

winkelcentrum Zuidplein na een periode van 32 jaar. Ze kreeg een alternatieve locatie bij het zwembad aangeboden, maar zag dat niet zitten. "Je moet elders alles opnieuw opbouwen, je hele klantenkring, de hele rataplan."

Duizenden steunbetuigingen

De familie is een online petitie gestart om te mogen blijven op haar geliefde plekje. Die is al ruim drieduizend keer getekend. Ook in het boek dat bij het loempiakraampje ligt, zijn al honderden steunbetuigingen geschreven.

De gemeente Rotterdam wil praten

De gemeente laat in een reactie weten dat ze open staat voor een gesprek met de familie Pham over een andere standplaats. Maar een nieuw contract op de huidige plek is geen optie: "We vinden het in het kader van de gebiedsontwikkeling niet gewenst om opnieuw een vergunning voor deze locatie te verlenen."

Het Binnenwegplein wordt momenteel flink onder handen genomen. Winkels worden gerenoveerd en er komt een Primark. Het kraampje van de familie zou niet meer passen in het 'vernieuwde gebied'. De loempiakraam ligt volgens de gemeente in de looproute en staat in de weg van kunstwerk The Two Turning Rectangles, dat na renovatie terugkomt.