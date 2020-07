Dordtenaar koopt Venetiaanse watertaxi voor zijn rondvaartbedrijf

Sirio Barone is apetrots op de nieuwste aanwinst voor zijn rondvaartbedrijf. "Al anderhalf jaar had ik 'm in het vizier", zegt hij over de Venetiaanse watertaxi, die via Leeuwarden en Loosdrecht naar Dordrecht kwam.

"Ik dacht dat het de enige was in Nederland, maar er schijnen er nog een paar te zijn", weet hij inmiddels. "We hadden echt behoefte aan een extra boot, want we moesten steeds vaker nee verkopen. Als de corona weer weg is kunnen er twaalf mensen mee aan boord."

"We gaan 'm vooral gebruiken als rondvaartboot, in de Biesbosch en in het Venetië van het noorden, zoals we Dordrecht noemen. Maar ook kan hij dienst doen als watertaxi in de Drechtsteden en aanvullend op de waterbus van en naar Rotterdam."

Stickeren

Om de witte polyester watertaxi in de bedrijfskleuren van Si Barone te krijgen is de boot maandagmorgen uit het water van het Wantij getakeld. "In Zwijndrecht wordt de boot gewrapt", vertelt Barone. Wrappen is het totaal bestickeren van een object.

Thymen Tuerlings van To The Point gaat die klus doen: "We hebben een laatje van mahoniehout uit de boot gekregen. Daarmee hebben we de kleur en structuur nagemaakt op de computer en in grote rollen uitgeprint."

De boot wordt hiermee beplakt en krijgt een houten 'look'. Normaal wordt voor wrappen, net als bij het bestickeren van auto's, flinterdunne folie gebruikt, maar in dit geval iets anders. "Maar dat blijft het geheim van de smid. Het is in elk geval stootvast", wil Tuerlings er slechts over kwijt.