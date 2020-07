Met een vlieger in je hand, plankgas over het strand

In een karretje racen over het strand, met een vlieger in je hand. Het brede strand op de Brouwersdam op Goeree-Overflakkee is uitermate geschikt om te kitebuggyen. "Een leuk stukje coördinatie tussen handen en voeten", zegt begeleider Esmée van Drielen van Beware Beach.

Verslaggever Dennis Kranenburg neemt voor de Zomertoer op Goeree-Overflakkee maandag de proef op de som. Eerste stap: de kite onder controle krijgen.

"Je moet erop letten om één arm wat korter te houden en de ander wat langer. Daarmee kan je rustig sturen", zegt Esmée terwijl Dennis de vlieger probeert te bedienen. "Je doet het echt goed!"

Maar de echte uitdaging komt pas als hij ook nog plaats moet nemen in de buggy. "Je stuurt met je voeten en met je handen bepaal je de druk. Dus de power die op de vlieger staat, bepaal je met je handen", legt ze uit. Of hij in zee terecht kan komen door een verkeerde stuurbeweging? "Dat gaan we in de gaten houden", lacht ze.

Bekijk hieronder hoe Dennis het ervan af bracht met het kitebuggyen: