Alberto ziet hoe politiebusje fietser schept op Hofplein: 'Ze vloog echt door de lucht'

Het ongeluk gebeurde zondag- op maandagnacht. "Het was iets na twaalven. Ik stond bij de tramhalte en zag de politieauto's komen. De meeste met zwaailichten, maar niet allemaal. De dame reed door groen, het busje door rood. Hij raakte haar keihard. Ze vloog meters door de lucht", vertelt Alberto.

De schrik zit er nog altijd in. Alberto heeft een uitgebreide zoektocht ondernomen naar het lot van de ongelukkige fietser. "Ze lag eerst doodstil. Ik vreesde voor het ergste. Daarna barstte ze in huilen uit. Dat was gek genoeg een opluchting. Ik heb daarna de hele nacht en ochtend online gekeken of ik iets over haar kon vinden. Hoe oud ze was, hoe ze eraan toe was..."

Alberto snelde na het ongeluk toe om hulp te verlenen, maar werd net als andere omstanders weggestuurd door de agenten die het slachtoffer bijstonden. "Even later kwam de ambulance en werd ze weggevoerd. Ze was gelukkig bij bewustzijn."

Fout van de politie?

Carlos vindt het moeilijk om te zeggen of de politie fout zat. "Gemengde gevoelens. Ze hadden een melding en zullen hun redenen hebben gehad om door rood te rijden. De bestuurder zag haar niet. Zij zag hen niet."

De ergste schrik is weg en er zijn meteen verkeersmaatregelen genomen op het Hofplein. "Een goede zaak, ik heb hier meer ongelukken zien gebeuren."

Inmiddels is bekend dat het slachtoffer een vinger heeft gebroken en dat er neurologisch onderzoek is verricht. De politie wil nog niet inhoudelijk reageren en zegt intern onderzoek te doen.