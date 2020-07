Hoofdredacteur Moslimkrant: 'Was goed geweest als men het offerfeest had verboden'

"Als ik de teneur hoor over de zorgen die blijkbaar leven, denk ik bij mezelf: het was gewoon goed geweest als men het had verboden", vertelt Brahim Bourzik, hoofdredacteur van de Moslimkrant en oud-raadslid van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad over het offerfeest.

Hij reageert daarmee op uitspraken van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die eerder deze maandag nog eens opriep om vooral niet deel te nemen aan bijeenkomsten rond het offerfeest. "Het virus is niet met vakantie. Het viert zelfs met ons het offerfeest. Vermijd alle bijeenkomsten rondom het offerfeest. Het is niet anders", vertelde Aboutaleb.

Samenkomsten verbieden is daarbij volgens Aboutaleb geen optie. "Het geloof is een zaak van de grondwet. Het kabinet heeft bepaald dat bijeenkomsten met minder dan 250 mensen mogen, al zittend en op anderhalve meter. Dat kan ik niet zelf in mijn eentje veranderen", aldus de burgemeester van Rotterdam.

"Ik heb natuurlijk niet de gegevens die de burgemeester heeft, maar als ik de teneur hoor over de zorgen die blijkbaar leven, denk ik bij mezelf: het was gewoon goed geweest als men het had verboden", vertelt Bourzik over de woorden van Aboutaleb. "Het is niet de eerste keer, theologisch kan het gewoon alsnog gevierd worden."

Bourzik weet dat de burgemeester van Rotterdam het offerfeest niet in zijn eentje kan verbieden. "Er had gewoon landelijk beleid moeten komen: dit jaar gaan we niet offeren. Dat was veel beter geweest dan nu zorgen maken en andere Rotterdammers opzadelen met die zorgen."

Thuis bidden

"We hebben aan het begin van de crisis gezien dat de overheid moskeeën sloot. Dat is ook goed ontvangen binnen de moslimgemeenschap", vervolgt Bourzik. "Het was ook in ons belang. Bidden kun je ook gewoon thuis doen. Ik denk niet dat moslims grote problemen zouden hebben gehad met het verbieden van het offerfeest."

Bij het afraden van bijeenkomsten raadde burgemeester Aboutaleb aan het offerfeest in kleinere kring te vieren. "Het is gebruikelijk dat veel mensen bij elkaar komen om te bidden in moskeeën of openbare ruimtes. Ik probeer ze daartoe te ontmoedigen", aldus de burgemeester van Rotterdam.

"Traditie is ook dat veel mensen op bezoek gaan of bezoek ontvangen. Dat proberen we ook te ontmoedigen. Vier het offerfeest in smallere kring binnen je eigen huishouden en ga niet naar plekken waar het druk is, ook niet naar een moskee of naar een andere openbare ruimte voor een gebed."

"Het is goed dat men het blijft herhalen, ik denk dat de meeste Rotterdamse moslims er wel rekening mee houden door niet massaal bij elkaar te komen", reageert Bourzik op de oproep van Aboutaleb. "Het offerfeest duurt drie dagen, dus je kunt het bezoek over drie dagen spreiden. Dat is goed te doen, maar je hebt wel met mensen te maken die zich mogelijk niet aan de maatregelen houden. Dat moet je als samenleving en als Rotterdam niet willen. Het gaat uiteindelijk ten koste van ons allemaal."

Drukker dan andere jaren

Bourzik benadrukt dat het tijdens het offerfeest dit jaar ook nog eens drukker is dan andere jaren in Nederland. "Heel veel Nederlandse moslims kunnen niet naar Marokko om het offerfeest daar te vieren, door de coronacrisis. Normaal gesproken zitten die mensen in de zomer en tijdens het offerfeest in Marokko. Maar goed, 31 juli krijgen we pas echt een beeld van hoe het allemaal loopt", besluit Bourzik.