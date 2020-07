Voetbalclub Poortugaal klaar met vernielingen en geweld op het veld

De maat is vol voor sportvereniging Poortugaal. Tijdens de zomerstop en in de lockdown eerder dit jaar zijn dugouts, doelen en het kunstgras vernield. Overal ligt rotzooi en zondag werd een bestuurslid neergeslagen toen hij poolshoogte ging nemen bij een wedstrijd die zonder toestemming van de club op het hoofdveld werd gespeeld.

Volgens de sportvereniging worden dagelijks zakken vol troep achtergelaten, waaronder gebroken glas op de velden. De dugouts zijn omgegooid, doelnetten vernield en er zitten brandgaten in de kunstgrasmat. Zondag liep het uit de hand toen er zonder toestemming een wedstrijd gaande bleek op het hoofdveld, met publiek en een scheidsrechter.

"Een van de bestuursleden is gaan kijken om informatie in te winnen wie deze personen waren. Hij is toen neergeslagen. Natuurlijk gebruiken we onze camerabeelden en hebben we aangifte gedaan maar dit kan zo niet langer!", schrijft de sportvereniging. De voetballers waren geen leden van de vereniging, maar kwamen uit Rotterdam-Zuid.

Het complex is openbaar terrein dat wordt gehuurd door de sportvereniging. "Voetballen op het complex mag, maar ruim alles op wat je meeneemt en laat alles heel!"