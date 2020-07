Bloedbank heeft 10.000 donoren nodig in de strijd tegen corona

Bloedbank Sanquin zoekt donoren die corona hebben gehad. De antistoffen in het bloed van ex-patiƫnten kunnen helpen bij het verminderen van symptomen en klachten bij mensen die besmet raken met het virus. Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat veel meer mensen die onlangs corona hebben gehad, zich melden om bloed te doneren.

"We hebben in totaal 16 duizend mensen nodig en zitten nu op de ongeveer de helft,’ zegt Marloes Metaal van Sanquin. "Nu zijn we op zoek naar nog acht- tot tienduizend mensen die bloed willen afgeven."

Met deze methode wil Sanquin vooral kwetsbare mensen, zoals ouderen en ernstig zieken, beschermen tegen het virus. "Stel dat een van de bewoners van een verzorgingshuis corona krijgt, dan kun je met bloedplasma zorgen dat het virus niet om zich heen slaat en andere mensen besmet", vertelt Metaal. De antistoffen kunnen ook toegediend worden bij mensen die bijvoorbeeld een chemotherapie moeten ondergaan.

Geen vaccin

Het Erasmus MC heeft ook een proef gedaan met bloedplasma, maar die is onlangs gestaakt, omdat het niet bleek te werken. Volgens Sanquin gebeurde het toedienen van het bloedplasma wanneer mensen al ernstig ziek waren door corona. "Wij dienen het middel toe als mensen nog niet ziek zijn of net nadat ze het virus hebben opgelopen,"zegt Metaal.



Deze methode met antistoffen in bloedplasma is niet hetzelfde als een vaccin. Dat zorgt er namelijk voor dat je lichaam zelf de nodige antistoffen aanmaakt. Terwijl dit middel twee maanden bescherming biedt, werkt een vaccin voor langere tijd.

Mensen die bloed willen doneren, kunnen zich melden via de website van Sanquin. Zij worden dan eerst getest om te kijken of er antistoffen aanwezig zijn in het bloed. Wanneer er genoeg doneren zijn, hoopt Sanquin duizenden mensen te kunnen helpen in geval van een eventuele tweede golf.