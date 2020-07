Rotterdamse helpt duizenden door corona getroffen gezinnen in Peru

"Er dreigt een humanitaire ramp met hongersnood tot gevolg," zegt Van Mourik. Het land zit sinds 18 maart in een lockdown die in ieder geval tot 7 september gaat duren. "Hoewel de regering adequaat reageerde door mensen te verplichten thuis te blijven, zijn de gevolgen van de lockdown funest voor de economie," legt Van Mourik uit. "70 procent van de Peruanen is afhankelijk van dagloonwerk. Ze verkopen bijvoorbeeld toiletrollen op straat, maar dat kan natuurlijk niet als je binnen moet blijven."

Daar komt nog bij dat de medische zorg in Peru niet voor iedereen toegankelijk is. Behandeling is alleen mogelijk als je betaalt, en dat kunnen de meeste Peruanen niet.

Bijna tienduizend euro

"Mensen hebben dus de hulp hard nodig," zegt Van Mourik. "Ik ben blij dat de crowdfunding goed loopt. We hebben tot nu toe bijna tienduizend euro opgehaald. Daarmee kunnen we 200 gezinnen gedurende 4 weken één voedselpakket per week te geven."

Van Mourik heeft een hechte band met het land. Ze woont er en naast hulp aan gezinnen, heeft ze sinds 2012 ook een kinderziekenhuis. Door de lockdown moet ze nu noodgedwongen in Rotterdam blijven tot ze weer terug kan. "Ik hoop dat ik het land snel in mag, want ze hebben me hard nodig in het ziekenhuis."