Gebed offerfeest gaat door ondanks waarschuwingen, met mondkapjes en eigen gebedskleedjes

Ondanks de waarschuwingen van burgemeester Aboutaleb en overkoepelende moslimorganisatie SPIOR om niet in grote groepen bij elkaar te komen en vooral thuis te blijven, is de imam van de moskee, Burak Kilic, van plan om het gebed gewoon door te laten gaan. Mét maatregelen, binnen en op het plein voor de moskee.

"Afgelopen drie weken hebben we met meer dan vierhonderd mensen het vrijdaggebed gedaan," zegt Kilic. "We hebben goede ervaring hoe we het moeten aanpakken, met inachtneming van alle maatregelen. We hebben een groot pand en hebben overal stickers geplakt die aangeven hoeveel afstand je moet nemen. Iedereen is dit gewend. Zolang we ons aan de maatregelen houden zal het niet een groot probleem zijn. We doen alles, samen met gemeente en politie. We registreren alle namen bij de ingang."

Geen zorgen

Afgelopen dagen zijn de besmettingen in Rotterdam weer toegenomen. De stad heeft het grootste aantal besmettingen van heel Nederland. Virologen waarschuwen dan ook voor samenkomsten van grote groepen. Toch lijkt Kilic zich geen zorgen te maken over het gevaar voor besmettingen.

"De moskee was lang gesloten en het ramadangebed hebben we thuis verricht, maar nu de situatie veranderd is, willen mensen graag naar de moskee," zegt Burak. "Ze weten wat ze moeten doen. Mensen nemen een mondkapje mee en een eigen gebedskleedje."

Voor mensen die dat vergeten, zijn in de moskee mondkapjes en wegwerpgebedskleedjes. De imam roept iedereen die ziekteverschijnselen heeft, om thuis te blijven.