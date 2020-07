Moslimorganisaties roepen op: niet naar familie en niet naar moskee tijdens offerfeest

De islamitische koepelorganisatie SPIOR verspreidt via onder meer Facebook en WhatsApp een filmpje waarin in meerdere talen wordt opgeroepen afstand te houden en liever niet de moskee of familie te bezoeken.

"Normaal duurt het offerfeest drie dagen, maar in Nederland nemen we genoegen met één dag. Nu is het in het weekend, dan kunnen we best zaterdag en zondag meenemen", vertelt Mohamed Bouimj, directeur van SPIOR.

"Het filmpje geeft dezelfde waarschuwing als de burgemeester. We proberen in verschillende talen mensen te waarschuwen afstand te houden, het liefst geen familie te bezoeken en ook niet naar de moskee te gaan. En vooral: afstand houden en handen wassen." Ook jongeren die hun ouders, opa of oma willen bezoeken worden opgeroepen zich aan de RIVM-regels te houden.

In het filmpje komen verschillende gerespecteerde personen aan het woord. Bijvoorbeeld een imam, de oude directeur van SPIOR en voor de jongeren iemand van een theatergroep met meer dan honderdduizend volgers op Youtube."

Vanuit SPIOR luidt het advies om dit jaar helemaal geen dienst te houden in moskeeën, zegt Bouimj. "We raden het af. We proberen zoveel mogelijk dat mensen het binnenshuis houden, zoveel mogelijk beperken dat we samenkomen, of het nou in de moskee is of met de familie. Ik denk dat er doden vallen als we dit niet serieus nemen."