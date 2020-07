Vijftien tips over de 'ontsnapte' tbs'er Henk E.

Bij de politie zijn tot nu toe vijftien tips binnengekomen over tbs'er Henk E., die eerder niet terugkeerde na verlof bij resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam. De tips hebben nog niet geleid tot een aanhouding, laat een woordvoerder van het Landelijk Parket weten.

Over de inhoud van de tips kan de woordvoerder niets zeggen. De 61-jarige Henk E. werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs. Hij is na onbegeleid verlof niet teruggekeerd in De Blink.

Henk E. werd op 4 juli samen met een andere tbs'er gezien bij een inbraak in Zeeland. De andere tbs'er is opgepakt, maar E. is nog altijd spoorloos.