RIVM: aantal coronabesmettingen in Rotterdam blijft maar stijgen

Het aantal personen dat besmet is met het coronavirus is in Rotterdam in zeven dagen tijd met 271 gevallen toegenomen. Ten opzichte van maandag zijn dinsdag 48 personen met het coronavirus erbij gekomen. Daarmee staat, volgens het RIVM, het aantal Rotterdamse coronabesmettingen op 3244.

Een week geleden, op dinsdag 21 juli, stond het aantal mensen dat in Rotterdam positief getest is op het coronavirus nog op 2973, een stijging van 8,4 procent.

Het aantal ziekenhuisopnamen nam de afgelopen zeven dagen toe met twee. Sinds het begin van de coronauitbraak zijn 529 Rotterdammers opgenomen met het coronavirus.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam uitte eerder zijn zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn stad. Vooral studenten en moslims hebben het virus opgelopen.



Gemeentes, Veiligheidsregio en GGD in de regio Rotterdam-Rijnmond praten over nieuwe maatregelen om de corona-epidemie de kop in te drukken.

In de afgelopen zeven dagen is er één patiënt overleden aan het coronavirus. Het gaat volgens het RIVM om iemand in Papendrecht.

Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente en hoeveel er de afgelopen zeven dagen zijn bijgekomen.

Alblasserdam - 45 (+1)

Albrandswaard - 119 (+8)

Barendrecht - 149 (+3)

Brielle - 34 (+1)

Capelle ad IJssel - 339 (+11)

Dordrecht - 572 (+17)

Goeree-Overflakkee - 265 (+1)

Gorinchem - 159 (+7)

Hardinxveld-Giessendam - 37 (+2)

Hellevoetsluis - 80 (+2)

Hendrik-Ido-Ambacht - 75 (+6)

Hoeksche Waard - 320 (+8)

Krimpen ad IJssel - 86 (+4)

Lansingerland - 201 (+2)

Maassluis - 96 (+2)

Molenlanden - 123 (+0)

Nissewaard - 231 (+14)

Papendrecht - 84 (+2)

Ridderkerk - 160 (+5)

Rotterdam - 3244 (+271)

Schiedam - 309 (+11)

Sliedrecht - 69 (+2)

Westvoorne - 27 (+2)

Vlaardingen - 324 (+9)

Zwijndrecht - 164 (+0)