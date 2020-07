Rotterdamse studenten zijn wel klaar met corona

Coronabesmettingen onder studenten in Rotterdam steken de kop op. De GGD waarschuwt, burgemeester Aboutaleb waarschuwt maar studenten lijken zich geen zorgen te maken over besmettingsrisico's.

In studentenwoongebouw De Snor in Rotterdam 's Gravenland zijn studenten niet zo met corona bezig, blijkt uit gesprekken met vijf bewoners.

Dany, student aan de Hogeschool Rotterdam, vindt het aantal besmettingen onder studenten nog wel meevallen. “Twintig besmettingen? Dat is nog heel weinig, als je ziet hoe mensen nu weer met elkaar omgaan, je ziet mensen elkaar omhelzen. Maar als het verder omhoog gaat, dan ga ik er wel rekening mee houden."

Als Dany afspreekt met anderen wordt er geen anderhalve meter afstand gehouden en er wordt ook gezoend. "Gevaar voor besmetting? Ja dat kan. Ik houd wel afstand tot ouderen. En als ik met veel mensen ben geweest, dan wacht ik wat langer totdat ik weer naar mijn ouders ga."

Klaar mee

"Mensen zijn wel bezig met die coronamaatgeregelen en de hoop dat het allemaal snel weer voorbij is. Ze denken niet aan besmetting van zichzelf of hun familie,” zegt EUR-student Shamanne. “Studenten maken zich niet druk om corona, wel over de feestjes die ze missen. Iedereen is er wel een beetje klaar mee. Iedereen heeft behoefte aan het sociale contact dat ze hebben gemist en nog steeds missen. Maar ik hoop wel dat er geen tweede golf aankomt. ”

Nick, die net is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit, denkt dat zijn medestudenten wel met corona bezig zijn. “Niet met het vermijden van besmetting maar meer van: kan ik nog op vakantie en kan ik nog werk vinden na hun afstuderen. Er zijn mensen die bewust hun studie vertragen op dit moment. ”

Nick houdt zich wel aan de meeste coronaregels zoals afstand houden, handen wassen en mondkapje op waar dat nodig is. Hij gaat niet naar feestjes van mensen die hij niet kent, hij gaat alleen om met een vaste vriendengroep van 5 tot 10 mensen. "Binnen die groep speelt die anderhalve meter niet zo. Omdat we allemaal op dezelfde lijn zitten, houden we de groep elkaar en dan valt het wel mee, hopen we."

Koppig

"We willen ons lekker voelen en we zijn een beetje koppig," zegt student Berny. "De regels volgen is moeilijk, we zijn nog jong en we luisteren niet. Vooral omdat we weten dat de effecten van corona niet zo groot zijn voor jongeren. We moeten er wel rekening houden als we straks teruggaan naar onze ouders, die kunnen wel problemen krijgen."

Nieuwe besmettingen waren wel te verwachten zegt Louis. "Dit is al zolang bezig, je vergeet de regels af en toe. We hebben er niet meer zo vaak over. Iedereen is er wel klaar mee."

De student aan de Hogeschool Rotterdam ziet maar één mogelijkheid om studenten de coronaregels te laten respecteren. "Eerlijk gezegd: het enige wat zou helpen is als er boetes worden uitgedeeld. Dan gaan we wel luisteren. Want dat doen we nu niet. Nu is het van: ach ja doe maar een waarschuwing en dan lopen we door."