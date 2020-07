Spangen 25 jaar geleden: elke avond op de barricaden

Een groep bewoners uit de Rotterdamse wijk Spangen is het in juli 1995 goed zat. Al tijden kampen ze met overlast van drugsgebruikers, drugsdealers, drugstoeristen en drugsrunners. Op 28 juli 1995 nemen ze het heft in eigen hand: de wijk wordt afgesloten en drugstoeristen uit Frankrijk worden weggestuurd.

Het is dinsdag 25 jaar geleden dat deze ‘blokkade van Spangen’ ervoor zorgt dat de overlast in de wijk volop aandacht krijgt. Bewoner Annie Verdoold wordt het boegbeeld van de actievoerders. Met megafoon maant ze hen tot kalmte als het uit de hand dreigt lopen. Voor de tv camera’s vertelt ze hoe het ervoor staat in Spangen.

“Ons leven bestond toen uit elke avond op de barricaden en dat anderhalf jaar lang”, vertelt Annie Verdoold, die momenteel om medische redenen bedlegerig is. Vanuit haar bed blikt ze terug op het Spangen van 25 jaar geleden waar haar zoontje met vriendjes ‘politie en junkie’ speelde.

Spangen is de jaren negentig een wijk met veel dichtgetimmerde panden. Op straat liggen de gebruikte naalden van de verslaafden. In geparkeerde auto’s wordt gebruikt en gedeald. De dichtgetimmerde panden worden gebruikt door junkies en dealers. De dealers trekken Franse drugstoeristen aan die door drugsrunners op scooters en met auto’s vanaf de snelweg naar de drugspanden worden geleid.

“Die overlast maakten we niet af en toe mee”, zegt Verdoold, “maar twee, drie keer per dag. Dat is best angstig, want je wil je kinderen zo niet buiten laten spelen.” Als Annie Verdoold op een dag op de stoep zit, zegt ze tegen de buurvrouw: “Het is toch niet normaal”. De buurvrouw is het met haar eens. Verdoold is dan al een aantal keer bij de politie geweest maar, zo zegt ze tegen de buurvrouw, “als ik daar alleen kom klagen doen ze niks.”

De buurvrouw wil wel mee en ook andere buren zeggen erbij te willen zijn. “Ik bluffen tegen de wijkcoördinator dat er vijf man kwamen”, zegt An Verdoold. De volgende ochtend moet de politieman in allerijl een grotere zaal op het bureau zien te regelen want Verdoold staat met twaalf man op de stoep. Kort daarna beginnen de acties van de bewoners van Spangen.

Franse drugstoeristen worden tegen gehouden en nummerplaten worden van de auto’s getrokken. Dag in dag uit proberen de bewoners met hun acties de drugsoverlast te bestrijden. Daarin wordt ook samengewerkt met de politie. Kentekens van Franse auto’s die bij drugspanden zijn geweest, geven de bewoners door aan de politie die op de snelweg controleert.

Via de scanner waarmee in die jaren nog meegeluisterd kan worden met de politie, horen ze dat de automobilisten worden aangehouden. Als er geen politieactie op de snelweg is, dan hebben de bewoners andere methodes.

“We hebben ook wel leuke acties gedaan, die hebben het nieuws niet gehaald”, blikt An Verdoold terug. Zo vieren ze carnaval in Spangen en gaan ze in polonaise langs coffeeshops. “Zeven kilo confetti is veel hoor, op vijf coffeeshops. Dat deden we dan met elkaar wat ons veel schik gaf.”

Aanvankelijk staan de bewoners lijnrecht tegenover de politiek. Maar de Rotterdamse burgemeester en de Spangenaren hebben elkaar nodig om de drugsoverlast aan te kunnen pakken. Uiteindelijk worden toenmalig burgemeester Bram Peper en An Verdoold vrienden.

Van de oude club bewoners die met elkaar de strijd aangaat tegen de overlastgevende dealers en junks, wonen er nog maar weinig in Spangen. An Verdoold woont nog steeds in hetzelfde huis als in 1995. En Spangen nu? “Ze komen nu bij me bellen om te vertellen dat een stoeptegel scheef ligt. Dan denk ik bij mezelf ‘dat hebben we goed gedaan’.”