Leren programmeren op de Feyenoord Zomerschool

Het seizoen moet nog beginnen, maar het is nu al een drukte van belang rondom voetbalstadion De Kuip. Feyenoord organiseert tijdens de zomervakantie de Feyenoord Zomerschool voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Gedurende twee weken krijgen de kinderen in en rondom De Kuip op een speelse manier les en leren ze programmeren.

Met de zomerschool hoopt Feyenoord in te springen op een behoefte van kinderen die inde coronaperiode niet op vakantie gaan. "Heel veel kinderen op Rotterdam-Zuid blijven in de vakantie thuis", zegt Carla Lagendijk, teamleider Werk en Onderwijs bij Feyenoord. "Het is heel mooi dat we voor die kinderen door middel van de Zomerschool iets kunnen betekenen."

Nieuwe vaardigheden

Tijdens de zomerschool is er veel aandacht voor nieuwe vaardigheden, geeft Lagendijk aan. "We denken dat kinderen zich moeten voorbereiden op nieuwe beroepen. Dus we gaan samen met de kinderen aan de slag met vaardigheden als programmeren en oplossingen bedenken. We willen de kinderen daarin uitdagen, en de zomervakantie is een mooie gelegenheid dat te oefenen."

In twee weken leren de scholieren programmeren door middel van een computerprogramma en een robotballetje. Voor scholier Kaan is dat ook het leukste onderdeel van de Zomerschool. "We hebben al vaak met de robotballetjes gewerkt, dat vind ik heel leuk. Ik heb wel al geprobeerd te programmeren, maar dat lukt nog niet."

Daarnaast krijgen de kinderen ook les in sport en spel. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het omgaan met winst en verlies en samenwerken.

Noor, één van de scholieren op de Zomerschool, leert daar veel van. "Als iemand een keer bij boter kaas en eieren de pilon op de verkeerde plek zet, dan moet je niet gelijk boos worden. Dan moet je diegene zeggen dat het de volgende keer vast beter gaat."