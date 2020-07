Uitgestorven vis duikt levend op bij Haringvlietdelta

Onderzoekers van Rijkswaterstaat hebben een bijzondere vondst gedaan in de Haringvlietdelta. Daar vingen zij meerdere volwassen elften; een vissoort die tot voor kort als uitgestorven werd beschouwd in Nederland.

Ecoloog André Breukelaar is in een jubelstemming. "Het is heel bijzonder", zegt hij over de vangst. De elft is al langere tijd verdwenen uit Nederland en paait ook niet hier, maar in Duitsland. Daar is sinds begin deze eeuw veel inspanning gedaan om de elft terug te krijgen. Leuk dat we nu kunnen zien dat dat effect heeft."

De elft is een haringachtige trekvis, die in de negentiende eeuw veel voorkwam in de Rijn, Maas en IJssel. Door onder meer overbevissing en een slechte waterkwaliteit raakte de elft tussen 1930 en 1940 praktisch uitgestorven in Nederland, Duitsland en België.

"Duitse onderzoekers hebben sinds 2004 jonge elften en eitjes van elften uit Bordeaux gehaald en die in Duitsland uitgezet. Nu zien we eindelijk voor het eerst volwassen beesten."

Haringvlietsluizen op een kier

De onderzoekers vingen twee elften in zogeheten zalmsteken. "We hebben een experiment lopen, om te kijken hoe zalm en zeeforellen de Haringvlietdam passeren", legt Breukelaar uit. De Haringvlietsluizen staan sinds begin vorig jaar op een kier, waardoor dergelijke vissen de sluizen kunnen passeren om te paaien in gebieden stroomopwaarts.



"We kunnen niet in één keer die hele sluis op een kier zetten, dat doen we heel voorzichtig." Hierdoor vermengt zoet water uit de rivieren met zout water uit de zee. "Het zoete water mag wel een beetje zout worden, maar niet te veel. Want dat zoete water hebben we ook nodig voor landbouw, als drinkwater en voor andere voorzieningen."

Per toeval werden dus levende elften ontdekt tijdens dat onderzoek. Wat dat betekent voor de visstand van de elft, is lastig te zeggen. "Wij kunnen in ieder geval niet zo efficiënt vissen dat wij ze er allemaal uitgevist hebben, dus er zitten er vast nog meer."

Onderzoek naar visstand

Het onderzoek bij het Haringvliet wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, maar tegelijkertijd is ook het Waterschap Hollandse Delta bezig met een onderzoek naar de visstand in 43 watergangen in Zuid-Holland. Dat wordt eens in de zes jaar gedaan.

"Hoeveel vis erin zit, welke soort en welke lengte zegt iets over de kwaliteit van het water", zegt Thomas de Bekker van het waterschap. Sinds begin mei tot half oktober zijn onderzoekers hiermee in de weer.

"Gezond water is belangrijk voor iedereen. Uit de rapportages kunnen we conclusies trekken en eventueel actie ondernemen." Die onderzoeksresultaten worden eind dit jaar verwacht.