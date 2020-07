Vakbond en bulkoverslagbedrijf EBS akkoord over nieuwe cao

Vakbond FNV en de directie van het Rotterdamse bulkbedrijf EBS zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Het EBS-personeel krijgt er 2,25 procent loon bij. Ook komt er een regeling voor medewerkers die eerder willen stoppen met werken.

Met die nieuwe regeling kunnen mensen die zware lichamelijke arbeid hebben verricht drie jaar eerder stoppen met werken. "Dat betekent dat zij ruim honderdduizend euro ter beschikking krijgen bestaande uit de bijdrage van 21.200 en daarbij gemiddeld zo’n 15.000 pensioenpremie per jaar", vertelt FNV-bestuurder Havens Niek Stam.

De vakbond onderhandelt al sinds november 2019 met de directie van EBS over een nieuwe cao. Het bulkoverslagbedrijf wilde eerder niet verder gaan dan een verhoging van 2,5 procent voor 2020 en 1 procent voor 2021.

Nu krijgen werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,25 procent. Vanaf 1 januari 2021 komt daar nog 1 procent bij. "En dat is exclusief de automatische inflatiecorrectie", vertelt Stam.

Verder krijgen sommige werknemers dertien extra verlofdagen. De nieuwe regelingen gaan in zodra de leden van FNV hebben ingestemd met het bereikte cao-akkoord.

Bij EBS werken zo'n 150 mensen. Het bedrijf is onderdeel van de HES-groep en heeft in Rotterdam twee terminals. Het bedrijf slaat agrarische producten, kolen en houtpellets over voor productiebedrijven.