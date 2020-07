Rotterdam zoomt vanaf september mogelijk weer in op afvaldumpers

Rotterdam overweegt na de zomer weer met camera's te gaan kijken wie er afval dumpen naast de vuilcontainers in de stad. Vorig jaar liep een proef in Delfshaven en Oud-Crooswijk waarbij camerabeelden werden gebruikt om afvaldumpers op heterdaad te betrappen.

De proef was een succes, maar sinds het einde van het experiment in januari van dit jaar is er geen vervolg aan gegeven. Dat had volgens de gemeente te maken met de coronacrisis, waardoor handhavers andere taken kregen.

In een brief schrijft burgemeester Aboutaleb nu dat de 420 vaste camera's in de stad mogelijk vanaf september weer gebruikt gaan worden om wat te doen aan de afvalbergen naast de vuilcontainers.

Daarnaast gaan boa's weer controleren op het dumpen van afval, schrijf Aboutaleb. "Nu handhaving van de noodverordening met het versoepelen van de maatregelen minder urgent is geworden en reguliere taken vanuit handhaving weer steeds meer worden opgepakt, komt er meer capaciteit vrij voor onder andere handhaving op naastplaatsingen", schrijft de burgemeester van Rotterdam.

"Met extra bescherming mogen handhavers huisvuilzakken weer openmaken. Daarom gaan we handhaving op naastplaatsingen weer uitvoeren, met de daarbij behorende voorzorgs- en beschermingsmaatregelen."

De rotzooi in de stad is een grote ergernis voor veel Rotterdammers. Onder meer in de wijk Delfshaven stapelde het afval zich de laatste maanden op.

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) gaf vorige maand aan de ergernis te begrijpen. "Ik woon in het centrum. Dat is leuk wonen, maar iedere dag is er wel ergens een plek waar afval is achtergelaten op straat. We werken hard om het zo snel mogelijk schoon te maken, maar ik herken dat het in deze coronatijd wat uit de hand loopt in de stad en wel schoner mag."