Beachyoga: 'Ik scheur uit m'n hempie!'

Het is zomervakantie en dus de perfecte gelegenheid om lekker tot rust te komen. En waar kan dat op Goeree-Overflakkee beter dan op het strand, met een lesje beachyoga?

Bellatrix van Wingerden geeft al 25 jaar yogales, waarvan ruim vijftien jaar op het strand. "Ik was destijds een van de eersten langs de kust in Nederland. Ik wil gewoon graag buiten zijn", legt ze uit. "Je hebt de wind, het zonnetje en een mooi uitzicht."

Bij haar yogalessen sluiten niet alleen bekenden uit de buurt aan, maar ook toeristen. "Het is een leuke les die iedereen mee kan doen. Ik probeer het ook voor iedereen toegankelijk te houden."

Of dat inderdaad zo is, test verslaggever Sjoerd van Oortmerssen dinsdag tijdens een les op het strand van Ouddorp. "Maak het me niet te moeilijk, hè?", smeekt hij.

Bekijk hier hoe Sjoerd van Oortmerssen het ervan af bracht tijdens de beachyoga-les: