Moeten we de coronamaatregelen weer aanscherpen? 'Kijk of je het regionaal kunt regelen'

Afstand houden, druktes vermijden, thuis blijven bij een verkoudheid... de coronamaatregelen lijken een beetje te verslonzen in Nederland. Wat moeten we doen zodat mensen de coronaregels beter naleven? Het is een vraag waar veel bestuurders op dit moment mee lijken te worstelen.

Zo ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Hij vroeg het kabinet vorige week om voorbereidingen te treffen voor een algemene mondkapjesplicht. Volgens de burgemeester, die sprak namens de vier grote steden, hebben hij en zijn collega's te weinig juridische middelen om mensen die de coronamaatregelen negeren, aan te pakken. "Het kabinet zou zich moeten beraden of het allemaal wel zo vrijblijvend moet blijven", meende Aboutaleb.

"Misschien is het niet onverstandig om gewoon regionaal maatregelen te nemen", reageert Menno van Duin, expert crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid, nu. "Sterker, ik denk dat het nuttig is als experiment, om te kijken of je dit soort dingen ook op regionaal niveau kunt regelen. Waarom moet alles per se landelijk? Terwijl er in Groningen bijvoorbeeld bijna geen besmettingen waren."

"Ook al hebben we een klein land, ik vind het de moeite waard om onderscheid te maken tussen verschillende gebieden", vervolgt Van Duin. "En als het niet lukt? Ook geen man overboord, je kan het weer terugdraaien als blijkt dat het niet werkt."

Mondkapjes

De oproep van Aboutaleb tot een algemene mondkapjesplicht, lijkt geen gehoor te vinden bij het kabinet. Er komt voorlopig namelijk geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen, meldt de NOS . Het wordt vermoedelijk wel mogelijk voor burgemeesters om plaatselijk het dragen van mondkapjes in te voeren.

Van Duin: "Nu met de vele besmettingen heeft Rotterdam reden om de mondkapjesplicht in te voeren. Het is volgens mij vooral een kwestie van uitleggen, iets dat Aboutaleb prima kan."

Daarbij plaatst Van Duin wel zijn vraagtekens bij het ook buiten dragen van een mondkapje. "De kans op besmetting buiten is volgens mij nog altijd nihil. In het Kralingse bos is het bijvoorbeeld niet belangrijk of ik het mondkapje wel of niet op heb. Maar als ik in een horecagelegenheid ben, kan ik het me veel beter voorstellen. Dus in die zin is het verschil tussen binnen en buiten groot. Buiten is het volgens mij een symbolische maatregel."