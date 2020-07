In Dordrecht kunnen per dag ruim honderd extra coronatesten worden afgenomen

Ruim honderd extra coronatesten per dag in Dordrecht

In het Oranjepark in Dordrecht is de corona-testcapaciteit met ruim honderd verhoogd. Tot voor kort lag het aantal testen daar op maximaal vijfhonderd per dag. Nu komt het ruim boven de zeshonderd uit.

"Er staan dinsdag 640 testen in de planning", vertelt directeur Karel van Hengel van de GGD Zuid-Holland Zuid. Hij denkt dat de oproep om je te laten testen bij gezondheidsklachten daar zeker aan bijgedragen heeft.

Stroef begin

Op 1 juni werden op verschillende plaatsen in het land testlocaties geopend. Toen lag het aantal afspraken per dag beduidend lager dan nu.

Van Hengel: "Er waren zelfs dagen bij dat het nog minder was dan die 450 per dag. We zien nu dat het gestaag oploopt richting die zeshonderd."

Het Oranjepark in Dordrecht is een oude brandweerkazerne. En dat is handig voor het afnemen van coronatesten, want automobilisten rijden om het gebouw heen en komen door een ruime ophaaldeur de ruimte binnen. Daarna rijden ze stapvoets door naar één van de teststraten en gaan via een roldeur aan de voorkant weer weg.

Nog geen uitbreidingsdrift

GGD-directeur van Hengel heeft geen ambities om het aantal testlocaties in Dordrecht uit te breiden. "We zijn de regio Zuid-Holland Zuid, dus we bestrijken een gebied van Gorinchem tot en met de Hoeksche Waard. We zijn nu aan het bekijken of we iedereen bereiken die we moeten bereiken."

"De afweging om ook op andere plekken een testlocatie te openen, is er een tussen efficiency of op veel plekken aanwezig willen zijn. Tot nu toe slaat de balans nog even door naar zo efficiënt mogelijk de zaken organiseren in Dordrecht."

'Binnen 48 uur operationeel'

Dagelijks wordt het aantal aanmeldingen in de gaten gehouden. Van Hengel geeft aan dat er per dag naar de aanvragen gekeken wordt en de afweging wordt gemaakt of het nodig is om ergens anders ook iets te organiseren.

"We hebben al gesprekken gevoerd met mogelijke locaties in de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard. Die kunnen we binnen 48 uur operationeel hebben", aldus Van Hengel.

Lachertje

Mensen die zich zojuist hebben laten testen, horen na het afnemen van de monsters dat ze uiterlijk 72 uur op de uitslag moeten wachten. Tot die tijd moeten ze thuis blijven. Theo Hak uit Nieuw-Lekkerland schiet in de lach: "72 uur?! Dat vind ik wel een tijd. Drie dagen. Dat is wel pittig."

Iris Thijssen uit Geertruidenberg deelt zijn mening. "Ja dat vind ik best lang. Dat is wel lastig om goed in te plannen en thuis te regelen", vertelt ze lachend. Directeur Van Hengel: "De uitslag laat soms wat langer op zich wachten dan we met z'n allen hopen. Binnen 48 uur is het streven maar dat lukt niet in alle gevallen."

Volgens Van Hengel zou het kunnen helpen wanneer de testaanvraag via een landelijk portaal gedaan kan worden en je als aanvrager kunt zien wat de uitslag van de test is. "Dan hoeft niet iedereen teruggebeld te worden, dus dat gaat enorm schelen."