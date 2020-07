Rene ontdekt Rotterdam-Zuid tijdens hardloopmissie: 'Het is daar fantastisch, er gebeurt veel'

"Sinds eind juni ben ik in de Tarwewijk, Carnisse, Pendrecht, de Zuidwijk en op Katendrecht en het Noordereiland geweest", vertelt Rene. "Het begint goed op te schieten op Zuid. Het is daar fantastisch, er gebeurt veel."

"Rotterdam-Zuid is levendig, afwisselend en de mensen zijn open en vriendelijk. Ook aan Zuid moet natuurlijk een keer een eind komen en dat gaat binnenkort gebeuren. Maar ik ben aangenaam verrast door dat gedeelte van Rotterdam."

Ontmoeting op Katendrecht

Rene vertelt uitgebreid over een leuke ontmoeting, die hij had met een oudere dame op Katendrecht. "Ze riep mijn naam omdat ze vaak naar Rijnmond kijkt en me dus herkende. Via haar kleindochter had ze gevraagd waar ik de hele tijd zou lopen, dus die heeft haar een beetje op de hoogte houden. Ze wist dat de kans steeds groter zou zijn dat ik binnenkort bij haar langs zou lopen."

"Ze had een flesje water voor me koud staan. We hebben een heel leuk gesprek gehad over hoe ze de wijk heeft zien veranderen. Ze woont al bijna vijftig jaar op Katendrecht."

De vrouw op Katendrecht is lang niet de enige door wie Rene herkend wordt. "Ik loop nog steeds met een papieren plattegrond, dat valt het meeste op bij de mensen. Ik krijg heel veel reacties, mensen herkennen je en roepen. Ze vragen dan of ik degene ben die door alle straten loopt. Dat is hartstikke leuk."

Ruim een kwart

Hoeveel straten Rene inmiddels gehad heeft? "Zeker een kwart. Ik moet nog een paar wijken op Zuid, zoals Wielewaal, Heijplaat en stukjes van Feijenoord. Ik denk dat ik in totaal ergens tussen de 25 en de 30 procent zit."

Wie Rene komend weekend wil spotten, moet in Oud-Charlois zijn. "En daarna ga ik naar Wielewaal. Ik denk dat ik het weekend erna naar Heijplaat ga. Tussendoor probeer ik ook het eiland van Brienenoord te doen."

