Ook in onze regio neemt het aantal WW-aanvragen flink toe: 'Zeg tegen je omgeving dat je werk zoekt'

De coronacrisis heeft mensen in allerlei sectoren hun baan gekost. Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74 duizend nieuwe werklozen was de groei de afgelopen maand het sterkst.

Ook in onze regio steeg de werkloosheid fors, vertelt Marina Siebkes, regiomanager Rijnmond van het UWV. "Wij zien dat het aantal WW-aanvragen flink toeneemt. We werken keihard, gelukkig is een groot deel geautomatiseerd waardoor het allemaal redelijk vlekkeloos verloopt."

Siebkes legt uit wat te doen als je werkloos raakt of je baan dreigt te verliezen. "Op het moment dat je nog een baan hebt is het altijd goed om in contact te treden met je werkgever, ook die heeft een verplichting om samen met jou te kijken naar de mogelijkheden om naar een andere werkgever te gaan. Ik besef ook wel dat niet alle werkgevers daartoe bereid zijn, maar we hebben goede voorbeelden daarvan. Daarnaast is het goed om je in te schrijven voor goede vacaturesites en je cv te updaten."

Hulp van je omgeving

"LinkedIn is ook een mooi voorbeeld waar je je netwerk kunt vergroten", vervolgt Siebkes. "En als laatste zou ik willen noemen: zeg tegen je omgeving dat je op zoek bent naar werk. We zien ook wel dat dat een heel mooi middel is om weer aan werk te komen."

Siebkes benadrukt dat het verliezen van je baan allesbehalve iets is om je voor te schamen. "Het kan iedereen overkomen. En als het je overkomt heb je echt de hulp van je omgeving nodig. Intussen vraag je je WW-uitkering aan en ga je samen met de adviseur bekijken wat de mogelijkheden zijn."

Solliciteren

Bij het krijgen van een uitkering hoort de sollicitatieplicht, waarmee werkzoekenden vier keer per maand een "sollicitatie-activiteit moeten verrichten". Siebkes: "Dat kan solliciteren zijn, maar ook het volgen van een webinar of een netwerk-gesprek."

"Uiteraard begrijpen we dat het in deze tijd lastiger is, we kijken per persoon naar de mogelijkheden. Voor iemand met een goede opleiding en veel kansen zijn we uiteraard strenger dan voor iemand met weinig kansen. Het is maatwerk."

Minder vacatures

Het aantal vacatures is door de coronacrisis wel drastisch gedaald, vertelt Siebkes. "Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ondanks de crisis zien we nog steeds dat mensen werk vinden. Er zijn natuurlijk ook sectoren die zoeken naar personeel. In de zorg, het onderwijs of de ICT bijvoorbeeld. Daar kun je vrij makkelijk in terecht."

De bereidheid om te 'switchen' is daarin van groot belang, benadrukt Siebkes. "Dat geven we onze adviseurs ook mee, zorg dat mensen breder kijken dan waar ze vandaan komen. De een is wat makkelijker in staat om die switch te maken dan de ander, maar we hebben zeker voorbeelden. Pas ging er nog iemand van de horeca naar de bouw, en iemand vanuit een kantoorbaan naar de zorg. Dus in die zin staan mensen in deze tijd er misschien nog wel meer voor open om die switch te maken."