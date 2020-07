Het weer van vandaag: een koele woensdag

Vandaag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden en de westenwind waait matig tot vrij krachtig. In de loop van de dag neemt de wind iets af.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 10 graden en er staat een zwakke zuidoostelijke wind.

Morgen is het een prachtige zomerdag in het Rijnmondgebied. Met veel zon loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Eerst staat er een zwakke zuidoostelijke wind, maar in de middag draait de wind langs de kust naar het noordwesten.

Vooruitzichten

Vrijdag wordt het met 30 graden zelfs tropisch warm. In het weekend verschijnt er meer bewolking, maar blijft het vrijwel overal droog. Zaterdag wordt het nog zomers warm, op zondag wordt het nog 22 graden.