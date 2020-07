FIOD legt beslag op manege na verdenking omkoping

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag invallen gedaan op zes plekken in onze regio in een onderzoek naar omkoping, oplichting en valsheid in geschrifte. De invallen waren in Westvoorne, Klaaswaal, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Vlaardingen. Er is onder meer beslag gelegd op een manege in de buurt van Rotterdam.