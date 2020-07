Coronaproof Pleinbioscoop Rotterdam is er bijna klaar voor

In gesprek met Joost Maaskant over coronaproof Pleinbioscoop Rotterdam

De locatie is gevonden en er ligt een heel plan klaar voor veiligheid rondom het coronavirus, maar het is pas rond als de vergunningen officieel binnen zijn. Organisator Joost Maaskant van Pleinbioscoop heeft goede hoop dat de openluchtfilmvertoningen in Rotterdam ondanks corona dit jaar door kunnen gaan, negentien avonden voor een kleiner publiek. "Met een heel duidelijk coronabeleid."

Het is een jaarlijkse traditie voor Rotterdamse filmliefhebbers: op een zomeravond met een klapstoel naar het museumpark in Rotterdam-Centrum om met een paar duizend mensen in de open lucht film te kijken. Dit jaar loopt het wat anders, maar Maaskant denkt dat het wel gaat lukken.

"We zetten de stoelen van te voren klaar. Wat wel jammer is: ook mensen binnen één huishouden moeten anderhalve meter afstand houden. Ik vind het een enorme uitdaging, maar we zijn enorm hard bezig om het mogelijk te maken."

"Ik maak me ook zorgen over het aantal besmettingen en ik weet niet zeker of het door kan gaan. Er is nog geen definitieve go, maar we zijn heel hard in gesprek. We hebben goede hoop", zegt Maaskant optimistisch.

Deze week is, bij wijze van proef, en kleinere vorm van de openluchtbioscoop. Vrijdag en zaterdag worden twee films gedraaid op het dak van de Hofbogen, voor een beperkt aantal mensen. "Het wordt een testcase", zegt Maaskant.

Voor de veiligheid zijn hele plannen gemaakt over de afstand tussen stoelen, looproutes en een georganiseerde binnenkomst en vertrek. "Er zijn gewoon regels", maakt Maaskant duidelijk. "Je doet mee, of je komt niet naar de film kijken."

De locatie voor Pleinbioscoop is dit jaar niet het museumpark, maar bij Hotel New York.