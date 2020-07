Petitie om subsidie voor Gergiev-festival te behouden: 'Anders kan er een streep door'

Als het aan de Raad voor Cultuur van Rotterdam ligt, krijgt het Gergiev-festival in De Doelen vanaf 2021 geen 350 duizend euro aan subsidie meer. Dat schopt uiteraard tegen het zere been van liefhebbers van klassieke muziek. Eén van hen is Christiaan van Schermbeek, die zelfs een documentaire maakte over de Russische dirigent. "Het komt nooit meer terug als je er nu een streep door zet." Een petitie voor behoud van het festival is inmiddels ruim vijfhonderd keer ondertekend.

Het zal voor het eerst in 25 jaar zijn dat het festival geen subsidie krijgt. Komend najaar wordt het advies behandeld door de gemeenteraad. Volgens de Raad voor Cultuur is het festival uitgekristalliseerd, niet ingebed in de stad, niet vernieuwend en spreekt het geen nieuwe doelgroepen aan.

Van Schermbeek vindt niet dat het festival slechts voor een happy few is bestemd. "Natuurlijk zit burgemeester Aboutaleb op de voorste rij, maar het is al 25 jaar een internationaal festival van allure wat ook voor Rotterdammers is. Klassieke muziek heeft een stempel dat het voor de happy few is, maar iedereen kan zonder enige kennis de oren open zetten en geroerd raken. Ik zie de hele zaal meegenieten."

Ook is het adviesrapport wat krom volgens de liefhebber van klassieke muziek. "Er worden veel mooie woorden aan het festival gewijd, maar uiteindelijk wordt gezegd dat het in de gewone programmering van het orkest moet komen. Wees dan een vent en geef meer geld aan het orkest." Van Schermbeek vreest voor het voortbestaan van het festival als de subsidie wordt geschrapt.

Iets extra's

Ook voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest zou het volgens Van Schermbeek een domper zijn als het festival niet meer door zou gaan. "Er komt iets extra's naar boven bij het orkest als Valeri Gergiev dirigeert. Er wordt dan zo op de top gemusiceerd dat er iets magisch ontstaat."

Het zou kunnen dat de gemeente in het najaar niet meegaat in het advies van de Raad voor Cultuur. Van Schermbeek heeft nog een sprankje hoop. "De wethouder riep onlangs nog dat hij mogelijk iets extra's in petto heeft voor de cultuursector. Dit was wel vooral voor de salarissen binnen de sector, maar misschien kunnen wij nog bereiken dat we net boven de zaaglijn eindigen."