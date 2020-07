Omstreden villaplannen in Grevelingenmeer opnieuw ingediend

Als het aan de ontwikkelaars ligt, komen er driehonderd villa's op eilandjes in de Grevelingen, ten zuiden van Ouddorp. Zeil- en milieuclubs tekenden protest aan. Volgens de Raad van State waren er problemen met het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning.



Het was niet mogelijk om tegen de uitspraak van de Raad van State in beroep te gaan. Maar er was wel ruimte om het plan aan te passen en vervolgonderzoek te doen. Dat heeft Brouwerseiland B.V. de afgelopen weken gedaan.

Partijen die eerder in verzet kwamen tegen het bouwplan krijgen deze week het nieuwe bestemmingsplan opgestuurd. Daarna hebben ze drie weken de tijd om een reactie te geven bij de gemeente Schouwen-Duiveland. De Provincie Zeeland reageert binnenkort op de aanvraag voor een natuurvergunning.