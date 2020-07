Viroloog Ab Osterhaus pleit voor mondkapjesplicht

"Mondkapjes werpen een extra barrière op. Het virus zal met een bepaald percentage dalen als je mondkapjes verplicht stelt. Het biedt niet honderd procent bescherming, maar het draagt daar wel aan bij", zegt Osterhaus op Radio Rijnmond.

Osterhaus wijst erop dat het anderhalve meter afstand houden in toenemende mate niet meer wordt gedaan. Daardoor stijgt het aantal besmettingen. De mondkapjes hebben wat de viroloog betreft naast een beschermende werking ook een symbolische werking. "Het maakt mensen bewust van de noodzaak om anderhalve meter afstand te houden."

Brononderzoek

Daarnaast adviseert hij burgemeester Aboutaleb om de Rotterdamse corona-hotspots scherp in beeld te brengen en binnen één à twee dagen bron- en contactonderzoek door de GGD te laten doen.

De viroloog vindt dat de testcapaciteit van GGD's moet worden opgeschaald, zodat besmette personen snel worden geïdentificeerd. "Zet daar heel zwaar op in. Dan kan je het virus als het ware het land uit drijven. De kosten die je daarmee bespaart, wegen op tegen een landelijke lockdown, of een regionale lockdown."

Coronakoploper

Over twee à drie weken zullen volgens Osterhaus de ziekenhuisopnamen en ic-opnamen weer toenemen, omdat het aantal besmettingen weer stijgt.

Het aantal personen dat besmet is met het coronavirus is in Rotterdam in zeven dagen tijd met 271 gevallen toegenomen. Ten opzichte van maandag kwamen daar dinsdag 48 personen bij. Daarmee staat, volgens het RIVM, het aantal Rotterdamse coronabesmettingen op 3244.