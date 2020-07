Verhuizing Sommelsdijkse markt naar Middelharnis ligt gevoelig: 'Net Ajax en Feyenoord'

De weekmarkt in Sommelsdijk is vanwege het coronavirus noodgedwongen verplaatst naar het nabijgelegen Middelharnis. Marktondernemers zijn enthousiast, maar dat geldt niet voor alle inwoners. "Sommelsdijk en Middelharnis zijn net als Ajax en Feyenoord", zegt marktkoopvrouw Corine.

De woensdagmarkt is normaal gesproken op de Voorstraat in Sommelsdijk. "Daar was geen anderhalve meter afstand te houden", zegt marktmeester Jos van Spier. "De veiligheid konden we daar niet meer garanderen." En dus verkaste de markt naar de omgeving van de Nieuwstraat in Middelharnis, tot lang niet ieders tevredenheid. "We hebben veel mensen horen klagen", zegt de marktmeester.

"Er zijn sommige mensen die gewoon niet willen komen, omdat we hiér staan", legt Corine van de polier uit. "Ik heb zelf Sommeldieks bloed, maar ik ben ook dochter van een ondernemer. Mijn ouders zouden zeggen: 'Als het op deze plek beter loopt, moet je hier blijven'. Sommigen vergeten wel eens dat dit allemaal ondernemers zijn die hiermee hun brood moeten verdienen."

De vlag halfstok

Ook een winkelier herkent de negatieve geluiden over de marktverhuizing. "We hadden recent een klant in onze winkel, een echte Sommelsdieker, en die vrouw heeft de vlag halfstok. Ze vindt het verschrikkelijk", zegt een bloemiste. "Ze is de eerste paar weken ook niet geweest. Ze zei, nog voordat ze er was geweest, dat het hier gewoon niet gezellig was. Ik moet er eigenlijk een klein beetje om lachen."

Ze snapt de mensen uit Sommelsdijk wel. "Als het altijd daar is geweest, is dit een hele verandering. Maar deze markt is heel ruim en voor de plaatselijke ondernemer eromheen is het ook goed."

De marktondernemers zelf klagen in ieder geval niet. "Onze klantenkring is sinds de verplaatsing verdrievoudigd", zegt Corine van de poelier. "Mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen lopen, kunnen hier veel makkelijker komen. Mensen combineren de markt ook met een terrasje pakken of een bezoek aan de bibliotheek."

Gemeenteraad

De markt is in ieder geval tot het einde van dit jaar in Middelharnis. "Ik probeer de gemeente wel te overtuigen dat de markt hier moet blijven. Als het nodig is, ga ik ook spreekrecht aanvragen in de gemeenteraad", zegt Corine. "Als we hier weggaan, zijn we namelijk ook de helft van onze marktondernemers kwijt. Want sommigen hebben al aangegeven niet terug te gaan naar Sommelsdijk."