Ambachter opgepakt en jetski in beslag genomen in groot onderzoek naar drugsbende

De politie heeft dinsdag drie mannen opgepakt die deel zouden uitmaken van een criminele organisatie. Ze zouden in XTC, crystal meth en cocaïne handelen. Naast de arrestaties zijn auto’s, een motorboot, een jetski, een waterscooter en 160 duizend euro cash in beslag genomen. De politie hield eind juni al elf mensen aan in deze zaak.