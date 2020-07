Gewonde egeltjes vorstelijk opgevangen in eerste egeltuin van Nederland

Ze kunnen in speciale tonnen tussen de snippers kruipen, uitrusten in hun houten huisje en er staan planten die eetbare insecten en slakken aantrekken. Zieke of gewonde egels worden vanaf woensdag wel heel royaal opgevangen bij Egelopvang Papendrecht. Er is hier namelijk een speciale egeltuin aangelegd. Dit is de eerste in Nederland en de tuin is open voor publiek.