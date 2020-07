Cocaïne tussen cacaobonen: douane onderschept miljoenen aan drugs

De douane heeft dinsdag tijdens een controle in de haven van Rotterdam een drugsvangst gedaan. Er werd 390 kilo cocaïne in een container gevonden. De waarde van de drugs is 29 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in zakken cacaobonen. Het schip was vertrokken vanuit de Bahama's en voer richting Antwerpen. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. Het Openbaar Ministerie meldt dat dit bedrijf vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken heeft.

De drugsvangst is inmiddels vernietigd. De zaak wordt verder onderzocht.